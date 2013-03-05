Suriye muhalefetinin lideri: Rejimle savaşan birliklerin yüzde 90'ı yerli

Suriye muhalefetinin lideri Muaz el-Hatip, rejimle savaşan birliklerin yüzde 90'ının yerli ve SUK komıtasına bağlı olduğunu söyledi. Kalan unsurlar içinde radikal gruplar olsa da bunların marjinal kaldığını ve ikna edilebileceğini savundu.

El-Hatip, Esed rejimiyle diyalog konusunda umutlu olmadığını söyledi. Esed rejiminin, diyalog çağrılarını ancak zaman kazanmak için kullandığını dile getirdi. Suriye’nin Fransa Büyükelçisi Münzer Muhus da, “Esed ancak, silah bırakırsak diyalog istiyor, bu ise katliam demek. Sonuna kadar savaşmaya mecburuz” dedi.

Emevi Camii’nin eski imamı ve Suriye muhalefetinin lideri Muaz el-Hatip, İstanbul’da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Star gazetesinden Mustafa Akyol ve Zaman gazetesinden Abdülhamit Bilici’nin de katıldığı toplantıda, el-Hatip Suriye muhalefeti aleyhindeki bazı görüşlerin neden yanlış olduğunu anlattı.

EL-Hatip, Suriye rejimi ile diyalog konusunda, Esed rejiminin zaman kazanmak için “diyalog” çağrısını kullandığını belirtti. Münzer Muhus da “Esed ancak, silah bırakırsak diyalog istiyor, bu ise katliam demek. Sonuna kadar savaşmaya mecburuz” diye konuştu.

El-Hatip, katıldığı toplantılarda azınlıkların durumu, kimyasal silahlar ve teröristlerle ilgili sorulara muhatap olmaktan bıktığını söyleyerek, “Dökülen kanla değil, muhalefetin sakalının boyuyla ilgililer. Baas rejiminin, Suriye içinde ve Lübnan işgali sırasında azınlıkları nasıl mahvettiğini görmezden gelip, sanki biz canavarmışız gibi bu konuda endişelerini dile getiriyorlar. Ne Hıristiyan’la ne de Alevi’yle hiçbir sorunumuz olamaz” dedi.

Suriye’ye "Allah’ın bahçesi" diye baktıklarını, asla bunu tek renge indirme peşinde olmadıklarını söyleyen Hatip, Suriye’nin Afganistan olmayacağını belirtti. El-Hatip, “Suriye Allah’ın yeryüzünde bir bahçesi, orada her renk var ve hepsini görmeye devam etmek istiyoruz” dedi.

Türkiye’de ismi sıkça konuşulan PYD konusunda da açıklamalarda bulunan el-Hatip, tablonun biraz muallâk olduğunu söyledi. PYD bazı bölgelerde muhalefete, bazı bölgelerde de rejime yakın durduğunu söyleyen el-Hatip, “Kürtlere otonomi” konusunda ise, “Tek bir ülke, tek bir halka inanıyoruz, ama güçlü yerel yönetimler” diye konuştu.

Rusya’nın “Esed sonrası kimse ülkeyi yönetemez” görüşünün değişmesi için Rus muhataplarıyla görüştüğünü söyleyen el-Hatip, “Bu kaygı, rejimin insanları katletmesine izin vermeyi gerektirmez. İyi bir şey yapın ve katkıda bulunun” dediğini aktardı.

El-Hatip, Suriye’de ölen herkes için üzgün olduğunu vurgulayarak, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek “Suriye Dostları” toplantısını boykot etmeyi düşündüğünü söyledi.

El-Hatip şunları söyledi:

“Ateş kontrol altında olduğu sürece başlarını ağrıtmak istemiyorlar. Kritik silahları muhalefete vermeme konusunda uluslararası bir uzlaşma olduğu açık. Ama Suriye’ye her türlü silah akıyor. Bu, tam da Bosna’daki gibi bir durum. Ambargo sadece mazluma. Madem bize silah vermiyorlar, o zaman gözleri önünde Baas’a silah sevkiyatını durdursunlar.”