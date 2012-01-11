-Suriye muhalefetine göre Esad çözüm kapısını kapattı ŞAM (A.A) - 10.01.2012 - Suriye muhalefeti, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın konuşmasına karşı çıkarak, Esad'ı siyasi çözüm kapısını kapatmakla suçladı. Ulusal Demokratik Değişim Komitesi'nin Başkanı Abdül Azim, ''İktidar, halk ayaklanmasına karşı güvenlik ve bastırma politikasına devam ediyor gibi'' ifadesini kullandı. Halk ayaklanmasının başlangıcından sonra muhaliflerin Şam'da düzenlediği ilk büyük konferansa başkanlık eden Munzır Haddam da, ''Esad'ın 10 aydır aynı vaatleri tekrarladığını, bugünkü konuşmasının göstericilerin öfkesini körüklediğini'' belirtti. Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Burhan Galyun ise İstanbul'da yaptığı açıklamada, ''Beşar Esad'ın ortaya attığı reform vaatleri aslında hayali ve boş vaatlerdir. Ciddiyetten uzak vaatlerdir. Suriye halkının istedikleri aslında Beşar rejiminin iktidardan gitmesidir. Beşar'ın iktidardan el çekmesidir'' demişti.