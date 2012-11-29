Suriye muhalefetinden Türkiye'ye suçlama

Beşar Esed rejimine karşı mücadele eden Suriye Ulusal Koalisyonu dışındaki muhaliflerin şemsiye örgütü Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi, Türkiye’yi topraklarından Suriye’ye Suudi militanlar sokmakla suçladı.

Rusya’nın Sesi Radyosu’na konuşan Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi Sözcüsü Heytem Menna, "Bu militanlar Suriye’ye zarar veriyor. Ne yazık ki Türkiye gibi siyasi güçler, onların Suriye’ye sızmasına müsaade ediyor. Ve burada amaç sadece Suriye değil. Ülkemiz bu hedefin sadece bir halkasıdır" dedi.

Suriye Ulusal Koalisyonu’ndan sonra gelen en önemli muhalefet grubu olan Hasan Abdül Azim liderliğindeki Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi 13 muhalefet partisini bünyesinde barındırıyor.