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Dünya

Suriye muhalefetinden Barış Konferansı'na yeşil ışık

Suriyeli muhalif gruplardan oluşan Suriye Ulusal Konseyi, İstanbul’daki toplantıda yakın bir tarihte düzenlenmesi beklenen Barış Konferansı'na katılabileceklerinin sinyalini verdi

10 Kasım 2013 23:21

 

Sürgündeki Suriyelilerin oluşturduğu en önemli muhalif grup olan Suriye Ulusal Konseyi bugün İstanbul'da düzenlenen toplantıda, Cenevre'de düzenlenmesi planlanan barış konferansına katılıp katılmama konusunu ele aldı. Suriye Ulusal Konseyi Sözcüsü Halid El Salih, “İttifak, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de düzenlenecek konferansa resmi davetini beklemektedir” sözleriyle, konferansa katılabilecekleri yönünde mesaj verdi. Konsey'in, söz konusu karara ilişkin oylamayı kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da böyle bir konferansa temsilcilerini göndermeye hazır olduğunu ilan etmişti. Esad rejiminin, muhaliflerin konferansa katılmaya hazır olduklarını açıklamasına ne şekilde tepki vereceği bilinmiyor. Suriyeli muhalifler içerisindeki aşırı İslamcı gruplar ise Cenevre'deki konferansa katılanları ‘hain' olarak nitelendirecekleri açıkalmasını yapmıştı.
Suriye Barış Konferansı'nın ne zaman düzenleneceği ise henüz netlik kazanmadı. 23-24 Kasım tarihlerinde yapılması beklenen konferans geçen günler içerisinde bir kez daha bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti. Esad rejimi ile muhalifleri aynı masa etrafında buluşturması hedeflenen konferansın bu sene sonuna kadar düzenlenmesi bekleniyor.
(Deutsche Welle Türkçe)

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