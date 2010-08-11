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SURİYE MÜFTÜLÜĞÜ: RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ ŞAM (A.A.)

11 Ağustos 2010 01:33

-SURİYE MÜFTÜLÜĞÜ: RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ ŞAM (A.A.) - 10.08.2010 - Suriye Müftülüğü ramazan hilalinin görüldüğünü ve bu gece ilk sahura kalkılması gerektiğini duyurdu. Suriye'de akşam saatlerine kadar belirsizliğini koruyan ramazanın hangi gün başlayacağına ilişkin sorular, saat 21.00 sıralarında Suriye Müftülüğü tarafından yapılan açıklama ile son buldu. Televizyon kanalları aracılığıyla halka yapılan duyuruya göre, Suriye'de bu gece ramazanın ilk sahuruna kalkılacak.  Suriye'deki uygulamaya göre, ramazanın tahmini başlangıç günlerinde, gökyüzünün rahatlıkla izlenebileceği çöl gibi yerlerde Ramazan hilalinin doğuşu bekleniyor. Ramazan hilalini ilk gören kişi bunu, bulunduğu yerin dini otoritesine bildiriyor ve bunun karşılığında bahşiş alıyor.

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