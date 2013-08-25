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Dünya

Suriye: Müdahale Ortadoğu'yu ateşe atar

Suriye Enformasyon Bakanı Umran El Zubi: Suriye'ye saldırı kolay bir gezi olmaz

25 Ağustos 2013 15:20

İran, Suriye’nin kimyasal silah araştırması için heyete izin vereceğini ve BM uzmanları ile tam işbirliği yapacağını açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de en az 3 bin 600 kişinin sinir gazına maruz kaldığının tespit edildiğini, 355'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.

 

ABD'ye müdahale uyarısı

 

ABD’ye İran'dan da uyarı var. Tahran, Suriye'ye bir müdahelenin ciddi sonuçları olacağını belirtti.

İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Massoud Jazayeri, ABD'nin Suriye konusunda kırmızı çizgiyi geçmemesi gerektiğini ifade etti. Suriye Enformasyon Bakanı Umran El Zubi ise Suriye'ye müdahelenin Ortadoğu'yu ateşe atacağını belirtip "Suriye'ye saldırı kolay bir gezi olmaz" ifadesini kulandı.

 

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