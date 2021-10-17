Suriye Milli Ordusu: Operasyonları yeniden başlatmaya hazırız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO/eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi (SKC), 'terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını' açıkladı.

Anadolu Ajansı, Suriye'de SMO çatısı altında faaliyet gösteren Kurtuluş Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Suriye Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye'ye sahadaki desteğinin süreceği vurgulandı.