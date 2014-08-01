Suriye, mazot piyasasında da dengeleri bozdu; litre fiyatı 1.1'e düştü

Suriye’den gelen kaçak mazotun sınır illerinde 1.09 liradan, diğer bölgelerde ise 1.8 liradan satılması üzerine ‘kampanya’ yapan kaçak 10 numara yağ tüccarları fiyatlarda indirime gitti. Suriye’den gelen kaçak mazot fiyatlarıyla baş edebilmek için fiyat kıran kaçakçılar, en az 3 liradan satılması gereken 10 numara yağın fiyatını 2.2 liraya kadar düşürdü. Sektör temsilcileri bazı yerlerde içeriğinde ne olduğu belli olmayan kalitesiz 10 numara yağın fiyatının 1.8 liraya kadar indiğini ifade etti. Şehir içinde 2.5 liradan satılan bu yağlar kırsal bölgelerde çok daha ucuza satışa sunuluyor.

'Pazar kaybetmemek için'

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, geçmişte sadece kaçak mazotun Irak’tan geldiğini dile getiren Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, bu bölgeden gelen kaçak mazotun az miktarda olduğunu, Suriye’nin devreye girmesiyle çok daha fazla kaçak mazot girişinin olduğunu söyledi. Hükümetin 10 numara ile mücadelede bir takım adımlar attığına vurgu yapan Zülfikar, “ÖTV oranlarını arttırarak 10 numara yağ kullanımını azalttılar. Ancak Suriye’den gelen kaçak mazotun fiyatı çok düşük seviyelere gelince 10 numara yağın fiyatları da indirildi. Kaçakçılar pazarlarını kaybetmemek için böyle bir yol seçti” dedi.

'İçeriğini bilmiyoruz'

İsmini dahi bilmedikleri madeni yağların Türkiye’ye kaçak yollarla sokulduğunun altını çizen Zülfikar, “Bunlar yanıcı ve parlayıcı maddeler. Tüketiciler deposuna resmen bomba döküyor” dedi. Kamyon ve otobüslerin depolarına trafo yağının da girdiğini söyleyen Zülfikar, “Trafo yağı da son dönemlerde kullanılmaya başlandı. Birçok yağ cinsi var ve bir takım kimyasallarla içerikleri değiştiriliyor. Trafo yağı, inceltici bazı kimyasallarla yakıta dönüştürülüyor. 40 dereceye ulaşan sıcak havalarda da araçlar patlamaya hazır bombaya dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

'Bombalar şehiriçine kadar girdi'

Bu tip yakıtların sadece otobüslerde kullanılmadığını belirten Zülfikar, “Halk otobüslerinde, minibüslerde hatta dizel olan binek araçlarda bile kullananlar var. Geçmişte bazı halk otobüsleri sıfır ÖTV ile getirilen denizcilkte kullanılan yakıtları kullanıyordu. Bu durum engellendi. Şimdi bu kapı kapanınca 10 numara yağ ile depolarını dolduruyorlar. Minibüslerde bu tip yağları kullanıyor. Bombalar şehiriçine kadar girdi” dedi.

'Kullanan da cezalandırılmalı'

10 numara yağın engellenmesi için satıcıya ceza kesilmesinin yeterli olmadığını söyleyen Zülfikar, “Yargıtay bu konuda tüketi- ciye de ceza kesile- bileceğine karar verdi. Ceza da 1500 TL” diye konuştu.