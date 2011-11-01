-Suriye Lübnan sınırına mayın yerleştiriyor BEYRUT (A.A) - 01.11.2011 - Suriyeli bir yetkili ve görgü tanıkları, Şam yönetiminin, Lübnan sınırına mayın yerleştirdiğini bildirdi. Suriye hükümetinin stratejisini bilen Suriyeli bir yetkili, Şam yönetiminin, Lübnan sınırına mayın yerleştirdiğini, söz konusu mayınların, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın 7 aydır karşı karşıya olduğu ayaklanma sırasında sınırdan silah kaçakçılığını önleme amacı taşıdığını söyledi. Görgü tanıkları da yaptıkları açıklamalarda, Suriyeli askerlerin geçtiğimiz günlerde sınıra mayın döşediklerini kaydettiler. Lübnan, geçen hafta Suriye'yi kuzey sınırına mayın döşemekle suçlamıştı.