-SURİYE LÜBNAN KRİZİNDE TÜRKİYE'NİN ÇABASINDAN MEMNUN ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Nidal Kabalan, Türkiye'nin, Lübnan'daki krizin çözümü için gösterdiği çabadan memnuniyet duyduklarını, bölgede istikrarın sağlanması yolunda atılan bütün adımları olumlu karşıladıklarını söyledi. A.A muhabirine Lübnan'daki siyasi gelişmeler ve Suriye'nin tutumuyla ilgili görüşlerini aktaran Kabalan, "Türkiye'nin bütün siyasi çabaları Suriye tarafından her zaman memnuniyetle karşılandı, çünkü Türk dostlarımıza tamamen güveniyoruz ve Türkiye'nin bölgede barışın savunucusu olduğuna kalpten inanıyoruz" diye konuştu. "Türkiye'nin, Lübnan'daki krizin çözülmesi için gösterdiği çabadan memnuniyet duyuyoruz" diyen Kabalan, Suriye'nin de Lübnan'da istikrarın sağlanmasını istediğini vurguladı. Kabalan, Suriye ve Suudi Arabistan'ın, Lübnan'daki gergin durumun yatışması için uzun zamandır çaba harcadığını ve bu iki ülkenin, Lübnan'da barış ve istikrar ortamının korunması için gayret gösterdiğini, ancak bazı "bölge ve dünya güçlerinin, özellikle de ABD'nin", Suriye ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'a olumsuz anlamda müdahil olduğu yönünde görüşler yaydığını öne sürdü. Uzlaşmaya varılamamasının, Lübnan'da hükümetin düşmesiyle sonuçlandığını belirten Kabalan, "Suriye'nin Lübnan'ın içişlerine müdahale etmeyeceğini, ülkelerinin geleceğine Lübnan halkının karar vereceğini, Suriye'nin de bölge ülkeleriyle Türkiye ile buna destek vermeyi sürdüreceğini" kaydetti. Lübnan'da "son 24 saat içindeki gelişmelerden" doğrudan ABD'yi sorumlu tutan Büyükelçi Kabalan, aynı zamanda "Lübnan'da barışın tesisinden yarar görmeyecek bazı fraksiyonların da bu krizden sorumlu olduğunu" belirtti. Suriye'nin, Lübnan'daki sorunların çözümü için bazı bölge güçleriyle işbirliği içinde çalıştığını, bunlardan birinin de Türkiye olduğunu ifade eden Kabalan, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin son dönemde giderek geliştiğini ve güçlendiğini vurguladı. Kabalan, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının bu ay içinde biraraya gelmesi ve "Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi" tesis edilmesi, serbest ticaret ve dolaşım alanı oluşturulmasının kararlaştırıldığını hatırlatarak, bölgedeki bütün dost ülkelerin, örneğin Irak'ın bu oluşuma dahil olmasını ve serbest ticaret bölgesinin genişletilmesini arzu ettiklerini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Suriye'yi ziyaret etmesini beklediklerini belirten Kabalan, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik, politik ilişkilerin geliştirilmesi ve dostluğun sağlamlaştırılması için çabalarının süreceğini, bunun sadece iki ülke için değil, bölge halkları için olumlu sonuçları olacağını ifade etti.