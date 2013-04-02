Suriye lideri Esed insan kaçıranlara af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, ülkede insan kaçıranlara uygulanacak bir af ilan etti. Af kapsamında kaçıranların kaçırdıkları kişileri 15 gün içinde iade etmesi ya da yaşam boyu ağır iş cezasıyla karşı karşıya kalması öngörülüyor.

Resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre kurbanlarını 15 gün içinde teslim etmeyenlere yaşam boyu ağır iş cezası verilecek. Kaçırdıkları kişileri öldüren ya da kurbanlarına cinsel saldırıda bulunanlar ise idamla cezalandırılacak.

SANA’nın haberine göre kararnamenin metninde, “Bir kişiyi fidye için kaçıran ve siyasi, mali ya da mezhepsel nedenlerle özgürlüğünden mahrum bırakan her kimse yaşam boyu ağır işle cezalandırılacaktır” denildi.

15 gün içinde kurbanlarını serbest bırakan ya da yetkili mercilere teslim edenler ise aftan yararlanabilecek.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Suriye’de iki yıldan fazla süredir devam eden çatışmalarda 70 binden fazla kişi öldü, binlerce kişi de kaçırıldı.

Uluslararası izleme örgütleri insan kaçırmanın başlıca nedeninin para olduğunu belirtiyor.