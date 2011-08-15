Suriye Lazkiye'yi savaş gemilerle vurdu

T24 - Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından ne yapacağı merakla beklenen Esad yönetimi, askeri operasyonlarındaki kararlılığını sürdürüyor. Hama’dan tankları çektikten sonra diğer kentlere ağırlık vermeye başlayan Suriye ordusu, dün Lazkiye’yi vurmaya devam etti. Üstelik bu kez, askerler ve tankların yanısıra, iki ayrı savaş gemisi de, operasyonda görev aldı.











Gemilerden açılan ateş sonucunda en az 26 kişi hayatını kaybetti. Hatay sınırının yaklaşık 80 kilometre güneyinde bulunan 340 bin nüfuslu liman kenti Lazkiye’de sivillere, Raml el Filistini ve Eşşebab adlı gemilerden ateş açıldığı belirtildi.





Hama’da saldırılara devam





Diğer kentlerdeki olaylarla birlikte dün Suriye’de 30 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Hama’daki gelişmeleri yakından izleyen BBC, “Ordu, kentten ayrıldığını söylüyor ancak aktivistler, saldırıların sürdüğünü ifade ediyorlar” dedi. BBC’ye konuşan Hama’daki bir doktor da, kentte tıp hizmetlerinin ordunun son saldırılarından büyük zarar gördüğünü belirtirken, “İnsanlar, devlet hastanesine gitmiyor; çünkü güvenlik güçleri oradalar ve bazı yaralıları öldürdüler” diye konuştu. Aynı doktor, hükümetin Hama’ya saldırılarında 2 bin kişinin öldüğüne inandığını belirtti.





Suriye’deki durumu yakından izleyen ABD yönetimi ise önümüzdeki günlerde bu ülkeye karşı uygulanacak tedbirlere yenilerini ekleme hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Barack Obama dün, İngiltere Başbakanı David Cameron ile telefonda görüştü. İki liderin Suriye hükümetinin eylemlerini yakından izleme ve önümüzdeki günlerde daha fazla adım atılması konusunda istişare etme kararı aldığı bildirildi.





Obama, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Obama ve Kral Abdullah’ın “Suriye rejiminin Suriye halkına karşı yürüttüğü acımasız şiddet harekatının bir an önce son bulması gerektiği konusunda birbirlerine katıldıkları” kaydedildi.

