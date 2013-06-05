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Dünya

Suriye Kuseyr'i tekrar kontrol ediyor

Suriye ordusu, üç haftadır kuşatma altında tuttuğu, Lübnan sınırına yakın Kuseyr kentini muhalifler geri aldı

05 Haziran 2013 23:47

Suriye ’de iki yıldır devam eden iç savaşta uzun süredir muhaliflerin kontrolünde olan, Lübnan sınırındaki stratejik öneme sahip Kuseyr kenti Devlet Başkanı Beşar Esed’e bağlı birliklerin kontrolüne geçti. Suriyeli muhalifler, şehirden dün gece yarısı çekildiklerini El Arabiya televizyonundan duyurdu. Suriye yönetimine bağlı ordularla birlikte, Lübnan'daki Hizbullah militanları da Özgür Suriye Ordusu ve diğer muhalif güçlerle çarpıştığını bildirdi.
 
Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre direnişçi birlikler 'Suriye ordusunun elindeki ağır silahlar ve çok miktarda cephane, kendi ellerindeki silah ve cephanenin eksikliği ve Hizbullah'ın sürekli müdahalesi karşısında çekildiklerini' söylediler ve 'yoldaşlarını ve sivilleri geri çekmek için onlarca direnişçinin kentte kaldığını' ifade ettiler.
 
Öte yandan Özgür Suriye Ordusu'nun askeri komutanlarından General Selim İdris, son dönemde yaşanan gerilemeye rağmen, direnişçilerin savaşı kaybettikleri yolundaki iddiaları reddetti.
 

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