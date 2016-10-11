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Dünya

Suriye krizi derinleşiyor; Putin Fransa ziyaretini erteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollanda, Putin'in Fransa ziyaretinin anlam ifade etmeyeceğini söylemişti

11 Ekim 2016 16:48

Fransız Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında yer alan Fransa ziyaretini ertelediğini öne sürdü. Kısa süre sonra Kremlin, Fransa'nın iddiasını doğrulayarak, Putin'in 19 Ekim'de Fransa'ya gitmeyeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in 19 Ekim’de Suriye krizini masaya yatırmak üzere Paris’e gitmesi bekleniyordu.
Dün Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya’nın Halep’e yönelik hava saldırıları nedeniyle savaş suçlarından yargılanabileceğini söylemişti.

sözcü'nün haberine göre; Hollande, Rusya’nın, Halep’te çatışmaların durmasını ve askeri uçakların kent üzerinde uçuşuna son verilmesini içeren BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesine tepki göstermişti.

TF1 televizyon kanalına konuşan Hollande, Putin’in Fransa ziyaretinin pek fazla anlam ifade etmeyeceğini söylemişti.
Hollande, “Onu gördüğümde, bunun kabul edilemez olduğunu ve hatta Rusya’nın imajı için bile ciddi sorunlar oluşturduğunu söyleyeceğim” dedi.

Halep’teki sivil halkın savaş suçu kurbanları olduğunu belirten Hollande, bu suçu işleyenlerin Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde cezalarını çekeceklerini ifade etti.

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