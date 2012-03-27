Suriye Kofi Annan'ın planını kabul etti

Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Suriye ordusunun Bekaa Vadisi'nin kuzeyinde bulunan bir kasabaya ateş açmasıyla ilgili olarak sınır ihlali yapılmadığını belirtti. Suriye'nin, BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın planını kabul ettiği bildirildi.

Mansur MTV televizyonuna yaptığı açıklamada, bu sabah Suriye ordusuna bağlı askerlerin Lübnan sınırından içeri girerek, Suriyeli muhaliflerle çatıştığı iddialarını reddetti ve sınır ihlali yapılmadığını söyledi.

Bakan Mansur, "Bölgede Lübnan'ın egemenliğine yönelik bir saldırı yok. Bölgede bir askeri operasyon olabilir, ama Suriye ordusunun Lübnan topraklarına saldırdığına inanmıyorum ve Lübnan ordusunda bu yönde bir bilgi yok" dedi.

Öte yandan AA muhabirine ulaşan bilgiye göre, sınırda kısıtlı bir ihlalin olduğu, can kaybı yaşanmadığı, bazı binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi.



Suriye, Annan Planı'nı kabul etti



Suriye'nin, BM ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın planını kabul ettiği bildirildi.

Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, Suriye hükümetinin, ülkedeki kanlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla hazırlanan 6 maddelik planı kabul ettiğini belirtti.

Fevzi, Suriye'nin cevabını mektupla ilettiğini söyledi.

Annan'ın planı, yaralıların tahliyesi ve insani yardımların ulaştırılması için Suriye güçlerinin günde iki saat ateşkes uygulamasını ve siyasi çözüm için kapsamlı görüşmeler yapılmasını içeriyor.

BM Sözcü Yardımcısı Eduardo Del Buey de Suriye hükümetinin, Annan planına resmen cevap verdiğini, Annan'ın Suriye hükümetinin cevabını incelediğini açıklamıştı.



Annan: Şiddetin bitirilmesi için olumlu bir adım



BM ve Arap Birliği'nin Suriye Temsilcisi Kofi Annan, Suriye'nin planını kabul etmesinin "olumlu bir adım" olduğunu kaydetti.

Kofi Annan, Suriye'nin planı kabul etmesini "şiddetin bitirilmesi için olumlu bir adım olarak gördüğünü" belirtti.

Suriye'deki kanlı çatışmaların sona ermesi için hazırladığı plana destek bulmak amacıyla Çin'de bulunan Annan, Suriye ve Çin'den planına destek aldığını kaydetti.

Annan, olumlu geçen görüşmelerinde Çinli yetkililerin "tam desteklerini" ifade ettiklerini belirterek, Suriye hükümetinden de olumlu bir yanıt geldiğini söyledi.

Çin ziyaretinden önce Rusya'da temaslarda bulunan Annan, Moskova'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Suriye krizinin sona ermesi için belirlenen bir takvim olmadığını, ancak sorunun süresiz devam edemeyeceğini söylemişti.

Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, Suriye hükümetinin, ülkedeki kanlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla hazırlanan 6 maddelik planı kabul ettiğini açıklamıştı.

Annan'ın planı, yaralıların tahliyesi ve insani yardımların ulaştırılması için Suriye güçlerinin günde iki saat ateşkes uygulamasını ve siyasi çözüm için kapsamlı görüşmeler yapılmasını içeriyor.