Suriye: Kimyasal iddiasını inceleyecek uzman ekip gecikirse Batı'yı suçlarız

Birleşmiş Milletler'e bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ/OPCW) Suriye'nin kimyasal silah saldırısı düzenlendiği iddia edilen Duma bölgesinde cumartesi incelemelere başlayacağını duyurmasının ardından Suriye hükümetinden açıklama geldi.

Konuya ilişkin Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, OPCW heyetinin ülkeye varışında herhangi bir gecikme olması durumunda Batı'yı sorumlu tutacaklarını söyledi.

Suriyeli diplomat ''Batılı devletler, OPCW heyetinin görevini engellemeye ve işlerine müdahale etmeye çalışıyor'' dedi.

Bugün OPCW'den yapılan açıklamada, Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturacak keşif heyetinin yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada ''Keşif heyeti yola çıkmıştır ve çalışmalarına 14 Nisan cumartesi günü başlayacaktır'' bilgisi verildi.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Başar Caferi, OPCW'den iki heyetin Suriye'ye ayrı ayrı giderek incelemeler yapacağını söylemişti. Caferi, heyetlerden birinin yarın, diğerinin de Cumartesi varacağını belirtmişti.

Böylece, OPCW, 2014 yılından bu yana ilk kez başkent Şam'ın dışındaki bir noktada çalışmalar yapmış olacak. 2014 yılında da ortaya atılan kimyasal saldırı iddialarının ardından inceleme yapmak üzere harekete geçen OPCW heyetine saldırı düzenlenmişti.