'Suriye, Kerry'nin diplomatik mirasını da belirleyecek'

Jay Solomon

Wall Street Journal

Suriye'deki iç karışıklık başladığından bu yana Kerry, Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı sert bir tutum takınılmasından yana olanlarının başını çekti.



Birçok Orta Doğu uzmanı, ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumartesi günü Suriye konusunu Kongre önüne getireceğini söylemesinin Kerry ile aralarındaki görüş farklılığını da yansıttığı görüşünde. Obama'nın açıklaması Kerry'nin televizyona çıkarak kimyasal gaz kullanımı nedeniyle Esad'ın cezalandırılmasının bu silahların kullanımına karşı uluslararası toplumun birlikteliğini yansıtacağını hararetli şekilde savunmasından 24 saat sonra geldi.

Eski bir ABD'li diplomat olan Aaron David Miller konuyla ilgili yaptığı yorumda, "Kerry'nin açıklamaları ile Başkanın açıklamalarını karşılaştırırsanız arada büyük farklılıklar olduğunu görürsünüz." dedi.

Diğer yandan ABD'li yetkililer Kerry ile Obama arasında Suriye konusunda bir ayrılık olmadığını ifade ediyorlar.

Kerry, televizyonlarda yaptığı konuşmalarda Suriye konusunda yapılacak Kongre oturumunun sadece ABD'nin politikasını güçlendireceğini ve Suriye'nin kimyasal silah kapasitesini zayıflatmak için yapılacak askeri operasyon için daha fazla uluslararası destek getireceğini söyledi.



Obama'nın başkanlığının ilk döneminde Senato'nun Dış İlişkiler Komisyon'unun başında bulunan Kerry, Pakistan'a yardımdan Afganistan'daki savaşa kadar bir çok alanda global sahnelerde aktif rol oynadı.

Yakınında bulunanlar Kerry'nin, Esad'ın saldırılarını durmamak ve nihayetinde Esad'ı koltuğundan indirmek için ABD ve müttefiklerinin güç kullanılmasından yana olduğunu ifade ediyorlar.



Konuyla ilgili açıklamasında bir ABD'li yetkili, "Kerry, Esad'ın kuruntu içerisinde olduğuna inanıyor… Bu nedenle Esad'ın öngörülerini değiştirmesi için güç kullanılmasından yana." dedi.

