Suriye kaynamaya devam ediyor: 62 ölü

T24- Suriye'de Cuma namazının ardından ülke çapında yaşnan olaylarda 62 kişi öldü. Beyaz Saray yönetimi Esad'ın yakınlarının Suriye'deki mal varlığını dondurdu.



Suriye'de 'öfke günü' kanlı bitti. Cuma namazının ardından, Başkent Şam, Halep, Banyas, Dera, Lazkiye ve Kamışlı kentlerinde sokağa dökülen göstericiler yine ordunun müdahalesiyle karşılaştı.

Göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü adlı sivil toplum kuruluşu, ülkede, çoğu güneydeki Dera kenti olmak üzere, rejim karşıtı gösterilerde ölü sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, 33 kişinin Dera'da, 27 kişinin ülkenin orta kısmı Homs bölgesinde, 2 kişinin de ülkenin kuzeybatısı Lattakia'da hayatını kaybetti belirtildi. Beşşar Esad'ın bir an önce görevden ayrılmasını isteyen göstericiler devlet başkanının posterlerini yırttı.

Dera kenti yakınlarında bir askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıdaysa 4 asker öldü.

ABD'den yaptırım kararı

Beşşar Esad'a yönelik uluslararası baskılarsa artıyor. Beyaz Saray yönetimi Beşar Esad'ın kardeşinin ve bazı yakınlarının ABD'deki mal varlığını dondurdu. Aynı zamanda bu isimlere seyahat yasağı getirildi.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin de Suriye'ye silah ambargosu uygulama konusunda uzlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Bilanço artıyor

Altı haftadır devam eden yönetim karşıtı eylemlerde toplam ölü sayıysa 500'ü aştı.