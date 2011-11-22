-Suriye karar tasarısı BM İnsan Hakları Komitesinde BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.11.2011 - BM Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Komitesine Suriye karşıtı karar tasarısı sunuldu. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Başar Caferi, Almanya tarafından BM Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Komitesine sunulan, Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan ve 5 Arap ülkesinin de destek verdiği karar tasarısını ağır bir dille eleştirdi. Caferi, 193 üye ülkenin temsil edildiği komitede yaptığı konuşmada, ''Bu karar tasarısı, ülkeme siyasi, diplomatik ve medya savaşı ilan etmektir. Bu tasarı, Suriye'nin siyasi karar verme bağımsızlığını etkileme ve ulusal siyasi gündemini takip etmesini engelleme amacı taşıyan bir savaş ilanıdır'' dedi. BM Genel Kurulu'nun 3. komitesi olarak bilinen İnsan Hakları Komitesinde bugün ele alınması beklenen karar tasarısında, Suriyeli yetkililer, keyfi uygulama, aşırı güç kullanımı, protestocuları ve insan hakları savunucularını öldürme gibi halen devam eden ciddi ve sistematik insan hakları ihlalleri işlemekten kınanıyor. Ayrıca tasarı, Suriye'de keyfi gözaltına almaları, insanların ortadan kaybolmasını, aralarında çocukların da bulunduğu tutuklulara işkence ve kötü muamele yapılmasını da kınıyor ve bu tür ihlallere derhal son verilmesini istiyor. Karar tasarısı bugün beklendiği gibi oylamaya sunulup kabul edilmesi halinde, Suriye'den Arap Birliği'nin hazırladığı planı uygulaması, sivillere karşı askeri operasyona son vermesi, insan hakları uygulamalarını izlemek üzere yabancı heyetlerin ülkeye girmelerine izin vermesi istenecek. Karar tasarısı komitede kabul edilirse gelecek ay Genel Kurulda bir kez daha oylamaya sunulacak. Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Peter Wittig, İnsan Hakları Komitesini tasarıyı oylamaya koymasını istediklerini belirterek ''Umarız BM'nin tüm üyeleri bu çabayı destekler ve Suriye'ye insan hakları ihlalleriyle şiddetin sona ermesi gerektiği yönünde güçlü bir mesajı verir'' dedi. Bu arada BM kulislerinde Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Başar Caferi'nin tasarıya destek veren Bahreyn, Ürdün, Fas, Katar ve Suudi Arabistan'ı ağır dille yerdiği de konuşuluyor. Türkiye'nin de karar tasarısına destek veren ülkeler arasında bulunduğu belirtiliyor. BM Güvenlik Konseyinde ise Suriye rejimini kınamaya yönelik karar tasarısı Rusya ve Çin'in vetosuna takılarak geçen ay kabul edilememişti.