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Dünya

SURİYE, İSRAİL'İ BM'E ŞİKAYET ETTİ ŞAM (A.A)

26 Ekim 2010 11:40

-SURİYE, İSRAİL'İ BM'E ŞİKAYET ETTİ ŞAM (A.A) - 26.10.2010 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a ve Genel Kurul Başkanlığına birer mektup göndererek, İsrail'i şikayet etti. Muallim, mektubunda, İsrail'i, işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mesada Gölü'nün sularını çalarak Yahudi yerleşimcilere vermekle suçladı. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki su kaynaklarını kontrolü altına alarak orada yaşayan Suriyelileri suları kullanmaktan men etmek amacıyla planlı ve hedefi belli bir politika yürütmekle" suçlayan Muallim, bu durumun uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı. Muallim, BM'ye ve uluslararası topluma, "İsrail'in işgali altındaki alanlarda su çalmasının ve diğer ihlallerinin önüne geçilmesi için sorumluluk alma çağrısında" bulundu. Mektubunun İsrail'in Orta Doğu'da ve işgali altındaki topraklarda gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin resmi belge olarak kabul edilmesini isteyen Muallim, "suları çalınan Golan Tepeleri'nde yaşayan Suriyelilerin ekonomik açıdan zarar gördüğünü" kaydetti. Suriye basınında, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Mecd El Şems köyü yakınlarındaki Ram Gölü'nün sularını çalıp yerleşimcilere verdiğine ilişkin iddiaların bulunduğu haberler yer almıştı.  Bu haberlerde, Eylül ayından itibaren 8 milyon metreküp kapasiteli Ram Gölündeki suyun önemli bir miktarının Taberiye Gölü'ne aktarıldığı ve İsrailli yerleşimcilerin yaşadığı bölgedeki depolara pompalanmasının sağlandığı iddia edilmişti. Göldeki su miktarının hızla azalması nedeniyle tarlalarını düzenli sulayamayan Suriyeli çiftçilerin maddi zararlarının, 25 milyon dolara ulaştığı belirtilmişti.

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