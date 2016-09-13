Suriye ‘İsrail uçağı vurduk’ dedi, İsrail yalanladı

Suriye devlet medyası, bir İsrail savaş uçağı ile insansız hava aracının Suriye ordusunca düşürüldüğünü duyurdu.

SANA haber ajansı İsrail savaş uçağının gece yarısı 01.00'de Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da bir askeri mevziye saldırdığını, ardından savaş uçağının ve bir İsrail insansız hava aracının Suriye ordusunca düşürüldüğü haberini geçti.

İsrail ise haberi yalanladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece yarısı Suriye'deki ordu mevzilerine yapılan hava saldırısının ardından Suriye'den Golan Tepeleri'nin İsrail tarafına iki adet yerden havaya roket atıldığını ancak İsrail savaş uçağının tehlikeye maruz kalmadığını açıkladı.

Haftasonu da Golan Tepeleri'nin İsrail kontrolündeki bölümüne Suriye tarafından roket atılmış, ardından İsrail ordusu Suriye ordusuna ait mevzilerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail, Suriye'nin güneyinde yaşanan çatışmalara daha önce de angajman kurallarını gerekçe göstererek ateşle karşılık vermişti.

Suriye'deki savaşa dahil olmayacağını ifade eden Binyamin Netanyahu hükümeti, daha önce ülkenin güneyinde muhalifler ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle İsrail topraklarına füze düşmesi üzerine, Golan Tepeleri'ndeki Suriye ordusu hedeflerini vurmuştu.

Golan Tepeleri'nin 1200 km²'lik bölümü 1967'deki 'Altı gün savaşı' olarak bilinen savaşın ardından İsrail'in eline geçmişti.

İsrail'in Golan Tepeleri'nin bir kısmını ilhakı uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.

Bölge, İsrail ve Suriye hükümetleri arasında gerginlik nedeni olmaya devam ediyor.