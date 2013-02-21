T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye, İsrail insansız hava aracını düşürdü

Suriye resmi televizyonunda yer alan haberde, görgü tanıklarının, 'Suriye ordu birliklerinin uçaksavar atışıyla İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdüğünü' aktardığı belirtildi

21 Şubat 2013 00:33

Suriye ordusunun, Lübnan sınırındaki Deyr el-Aşair bölgesinde, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Suriye resmi televizyonunda yer alan haberde, görgü tanıklarının, “Suriye ordu birliklerinin uçaksavar atışıyla İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdüğünü” aktardığı belirtildi.

Lübnan medyasında, Deyr el-Aşair bölgesinin karşısında yer alan Yanta kasabasının yakınına, SAM tipi bir füzenin bazı parçalarının düştüğü haberleri yer aldı.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı (NNA), İsrail'e ait bir keşif uçağı ve 4 savaş uçağının günün farklı saatlerinde Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

ETİKETLER

suriyeisrailuçakdüşürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24