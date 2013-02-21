Suriye, İsrail insansız hava aracını düşürdü

Suriye ordusunun, Lübnan sınırındaki Deyr el-Aşair bölgesinde, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Suriye resmi televizyonunda yer alan haberde, görgü tanıklarının, “Suriye ordu birliklerinin uçaksavar atışıyla İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdüğünü” aktardığı belirtildi.

Lübnan medyasında, Deyr el-Aşair bölgesinin karşısında yer alan Yanta kasabasının yakınına, SAM tipi bir füzenin bazı parçalarının düştüğü haberleri yer aldı.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı (NNA), İsrail'e ait bir keşif uçağı ve 4 savaş uçağının günün farklı saatlerinde Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.