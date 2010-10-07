-SURİYE, İSRAİL İLE MÜZAKERELERE HAZIR ŞAM(A.A) - 06.10.2010 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye'nin arabuluculuğunda İsrail ile dolaylı müzakerelere tekrar başlamaya hazır olduklarını söyledi. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Muallim, Romanya Dışişleri Bakanı Teodore Paconski ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Suriye'nin uluslararası meşru kararlar çerçevesinde, adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasından yana olduğunu" söyledi. İsrail ile barışın sağlanabilmesi için İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi gerektiğini vurgulayan Muallim, "Türkiye'nin arabuluculuğunda kaldığımız yerden dolaylı görüşmelere yeniden başlamaya hazırız" dedi. Muallim, "İsrail'in barışın tesisi için gerekli politik iradeye sahip olmadığını ve politik irade olmadığı sürece barışın tesisi için harcanacak bütün çabaların sonuçsuz kalacağını" kaydetti. Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri suikastine karıştığı iddia edilen 33 kişi için çıkarılan tutuklama kararına ilişkin detaylı bilgi vermeyen Muallim, "Suikastin Lübnan'ın iç işi olduğunu, bu konunun yargı aşamasında bulunduğunu ve sadece Lübnan yargı mekanizmasını ilgilendirdiğini" söylemekle yetindi. -ROMANYA, TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE'YE ELEKTRİK SATMAK İSTİYOR- Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad tarafından da kabul edilen Paconski, bu görüşmede Romanya-Suriye ile ticari ilişkilerini geliştirmek üzere iki projeyi aktardığını söyledi. İlk projenin Romanya ile Suriye'nin Lazkiye limanı arasında deniz seferleri yapmak olduğunu belirten Paconski, ikinci projenin ise ülkesinde üretilen elektriği Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç etmeyi kapsadığını kaydetti. İki projenin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Paconski, Suriye ile altyapı ve tarım gibi alanlarda işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.