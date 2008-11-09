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Dünya

Suriye: İsrail barış konusunda samimi değil

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İsrail'in Arap komşularıyla barış konusunda samimi olmadığını söyledi.

09 Kasım 2008 02:00

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İsrail'in Arap komşularıyla barış konusunda samimi olmadığını söyledi. Esad, başkent Şam'da Arap ülkelerinden parlamenterlerin katıldığı bir toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in barış istediğini, bütün işgal ettiği Arap topraklarından çekilerek kanıtlaması gerektiğini kaydetti.

Suriye son dönemlerde İsrail ile Türkiye'nin aracılığında dört dolaylı görüşme yaptı. Şam, iki ülke arasındaki beşinci tur görüşmelerin İsrail'in talebiyle ertelendiğini bildiriyor.

Amerikan askerleri Irak'tan çekilmeli

Esad konuşmasında ayrıca, Bağdat ile Washington arasında imzalanması planlanan, Amerikan askerlerinin BM'nin tanıdığı sürenin dolacağı 31 Aralık 2008'den sonra da Irak'ta kalabilmesinin yasal temelini oluşturacak güvenlik anlaşmasını eleştirdi.

Amerikan askerlerinin, bölgenin istikrarsızlığında katkısı olduğunu söyleyen Esad, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Esad, ABD tarafından geçen ay Suriye'nin Irak sınırındaki bir köye düzenlediği hava saldırısının, "Washington'ın Irak'ı, komşularına saldırı düzenlemek için kullanacağının teyidi" olduğunu söyledi.

Şam, saldırıda 8 sivilin öldüğünü bildirmiş, Washington yönetimi saldırıyı resmen doğrulamasa da bazı Amerikalı yetkililer, Irak'taki El Kaide'nin önde gelen militanının hedef alındığını kaydetmişti.

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