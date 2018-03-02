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Dünya

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Türk jetleri, Esad yanlısı güçleri vurdu

TSK, SOHR'un raporuyla ilgili yorum yapmadı

02 Mart 2018 21:09

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakın savaşçıların da hayatını kaybettiğini iddia etti. 

Reuters’ta yer alan habere göre, Türk savaş uçaklarının Afrin bölgesinin kuzeyindeki bir köye düzenlediği operasyonda 3’ü Türkiye’nin terör örgütü kabul ettiği YPG’ye üye 17 kişi öldürüldü. YPG’lilerin dışında hayatını kaybedenlerin Esad yanlısı örgütlere üye olduğu kaydedildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, SOHR’un raporuyla ilgili yorumda bulunmazken; Anadolu Ajansı’nın cuma günü yayınladığı bir haberde Türk saldırı helikopterlerinin Afrin’in batısındaki saldırısında 9 YPG’linin öldürüldüğü duyuruldu. 

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