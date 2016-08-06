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Dünya

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Menbiç’in tamamı IŞİD’ten alındı

Menbiç'te Demokratik Suriye Güçleri tarafından 1 Haziran operasyon başlatılmıştı

06 Ağustos 2016 14:44

Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) Suriye'nin kuzeyinde iki yıldır IŞİD'in elinde bulunan Menbic kentinde kontrolü 'hemen hemen tamamen' ele geçirdiğini açıkladı.

Menbic, Türkiye sınırındaki Karkamış'ın karşısında bulunan Cerablus'un güneyinde yer alıyor.

İngiltere merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın SOHR, Menbic merkezinde hâlâ bazı IŞİD militanlarının bulunduğunu belirtti.

SDF'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ana gövdesini YPG'nin (Halk Savunma Güçleri) oluşturduğu SDF içinde Arap gruplar da yer alıyor.

Menbic yaklaşık iki yıldır IŞİD'in elinde bulunuyordu.

SDF Menbic'i ele geçirmek için iki ay önce bir operasyon başlatmıştı.

Yoğun çatışmaların ardından SDF güçleri Haziran ayında Menbic'i kuşatmış ve dışarıyla bağlantısını kesmişti.

Menbic, IŞİD'in kalesi Rakka'dan Türkiye sınırına ve Halep'teki bazı bölgelere uzanan yolların bu kentten geçmesi nedeniyle stratejik bir yer olarak görülüyor.

 

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