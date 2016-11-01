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Dünya

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: IŞİD'in 300 çocuk askeri Musul'da öldürüldü

ABD, geçen hafta yaptığı açıklamada 800 ila 900 civarında IŞİD'linin öldürüldüğünü ilan etmişti

01 Kasım 2016 12:34

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 'Halifenin genç aslanları' adı verilen çocuk askerlerin öldürülen 480 IŞİD'li arasında yer aldığını duyurdu. İkinci haftasına giren Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunda örgütünün cepheye sürdüğü 300 çocuk askerin öldürüldüğü bildiriliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, örgütün Suriye'deki başkenti Rakka'dan rakamları alan gözlemevine göre, Suriye'den Musul'a savaşmaya giden 480 militan koalisyon güçleri, Irak ordusu, peşmerge, Şii milisler ve aşiret güçlerinin saldırılarında öldü.

Koalisyon güçlerinin başını çeken ABD, geçen hafta yaptığı açıklamada 800 ila 900 civarında IŞİD'linin öldürüldüğünü ilan etmişti.

17 Ekim'de başlatılan operasyon öncesinde Musul'da 5 binden fazla IŞİD'linin olduğu tahmin ediliyordu.

Rehin aldığı veya kaçırdığı binlerce aileyi kuşatma altındaki kentte rehin tutan terör örgütü, canlı kalkan olmayı reddeden 232 sivili geçen hafta kurşuna dizmişti.

Son köy alındı

Irak ordusu, dün sabah yaptığı açıklamada, erken saatlerde harekete geçen aralarında özel terörle mücadele birliklerinin de bulunduğu askerlerin Musul'un eteklerine üç kilometre kadar yaklaştığını belirtmişti.

Amerikan Associated Press haber ajansı, öğle saatlerinde geçtiği haberinde, Musul öncesi son köy olan Bazvaya'dan IŞİD'in süpürüldüğünü dünyaya duyurdu. Köyde yaşayanların evlerin çatılarına ve pencerelerine beyaz bayraklar astığını aktaran ajans, Iraklı yetkili Selam El Ubeydi'nin sözlerine yer verdi. Ubeydi, askerler sokakta gezerken köylülerden evlerinde kalmalarını istediğini, IŞİD'in muhtemel bir intihar saldırısına karşı önlem aldıklarını söyledi.

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