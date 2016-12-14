Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü: Bombardıman çok ağır, galiba ateşkes bitti

Suriye'nin Halep şehrindeki çatışmaların durdurulması için dün akşam sağlanan ateşkesin ardından gözler bu kente çevrildi. Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda sağlandığı belirtilen ateşkes, Halep'in doğusunda sıkışan sivillerin ve muhalif güçlerin şehirden tahliye edilmesini öngörüyor. Reuters tahliye işlemleri için üzerinde anlaşılan noktada bekleyen 20 otobüsün motorlarının çalıştığını ancak henüz Halep'in doğusunda muhaliflerin bulunduğu bölgelere hareket etmediklerini aktardı. BM ise bu planın içinde yer almadıklarını belirtti. Öte yandan da Halep'te tahliyelerin ertellendiği iddia ediliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Halep'te varılan ateşkes anlaşması son bulduğuna dair açıklama geldi. Örgüt direktörü Rami Abdülrahman yaptığı açıklamada, "Çatışmalar çok şiddetli ve bombardıman çok ağır... Galiba her şey (ateşkes) bitti" dedi.

Türk hükümetinden bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, muhalif savaşçılar ve ailelerinin yanı sıra muhalifleri destekleyen siviller Çarşamba akşamına kadar Halep'i terk edebilecek. Ancak Reuters'ın haberine göre, TSİ 06.00'da başlaması planlanan tahliyede gecikmeler yaşanıyor.

Reuters'a bilgi veren bir görgü tanığı, tahliye işlemleri için üzerinde anlaşılan noktada bekleyen 20 otobüsün motorlarının çalıştığını ancak henüz Halep'in doğusunda muhaliflerin bulunduğu bölgelere hareket etmediklerini aktardı.

Ajansa konuşan muhalif kaynaklar, ateşkesin sürdüğünü fakat gecikmenin nedenini bilmediklerini ifade ettiler. Reuters'a göre, Halep'teki muhalif yetkililer, anlaşmaya İran destekli Şii milislerin engel olmaya çalıştığını öne sürdü. Muhaliflere yakın Orient TV, tahliye planının Perşembe gününe sarkabileceğini iddia etti.

"Hükümet anlaşmayı askıya aldı çünkü..."

Rejime yakın bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, hükümetin tahliye anlaşmasını askıya alma sebebini şöyle aktardı:

"Çünkü başta 2 bin savaşçının ayrılacağı ifade edilmişti. Şimdi 10 bin insan var. Hükümet ayrıca kentten ayrılacak kişilerin listesini istiyor. Çünkü aralarında esir ya da mahkûmlar olabilir."

"İran yeni şartlar ekletti"

Suriyeli iki muhalif yetkili ve bir BM yetkilisi ise İran'ın ateşkes anlaşmasına yeni şartlar eklettiğini belirtti. İsyancı yetkililerden biri ve BM yetkilisi, İran'ın muhalifler tarafından kuşatılan Foua ve Kefraya köylerinden yaralıların eş zamanlı olarak tahliye edilmesini istediğini söyledi.

AA: Ateşkes ihlal edildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise rejim güçleri ve İran komutasındaki Şii milisler bu sabah, Halep'in doğusunda sağlanan ateşkesi ihlal ederek saldırıya geçti.

Halen kent merkezinin doğusunda kuşatma altındaki bölgede bulunan AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin bulunduğu cephe hatlarından saat 10.30 sularında top ve havan atışları başladı. Muhaliflerin kontrolündeki 6 kilometrekarelik yerleşim alanının farklı noktalarına, son 40 dakika içerisinde onlarca top ve havan mermisi düştü.

"Galiba herşey bitti"

Reuters'ın haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Halep'te varılan ateşkes anlaşmasının bugün, rejimin savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği bombardıman ve ağır top ateşi dahil yeni saldırılarla kesintiye uğradığını açıkladı. Örgüt direktörü Rami Abdülrahman yaptığı açıklamada, "Çatışmalar çok şiddetli ve bombardıman çok ağır... Galiba her şey (ateşkes) bitti" dedi.

"40'tan fazla yaralı"

AA'ya konuşan Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari de "Ateşkes ve tahliye mutabakatının ardından yaralılar çıkış noktalarına kadar ulaştı ama bu noktalar kapalıydı. Şu ana kadar hiçbir yaralı çıkış yapmadı. Şu anda saldırılar çok şiddetli, her türlü ağır silahla sürüyor. 40'tan fazla yaralı var" dedi.

Suriye devlet televizyonu ise muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden atılan roketlerin, yedi kişinin ölümüne yol açtığını iddia etti.

Türkiye'nin arabulucuğunda, Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile muhalifler arasında dün saat 19.00 sularında sağlanan ateşkesten sonra saldırılar durmuştu.

"Yaralıların tahliyesi başladı"

Büyük tahliye için otobüsler Halep yakınında oluşturulan güvenli bölgede hazır bekletilirken, yaralı çocuk ve kadınlardan oluşan ilk grupların İdlib'e doğru sevk edilmesine başlandığı ileri sürüldü.

İHA'nın haberine göre, Halep'te kuşatma altında bulunan çoğunluğu kadın, çocuk ve yaralılardan oluşan Suriyelilerin tahliye işlemleri sabaha karşı başladı. Buldukları minibüslerle İdlib'e doğru harekete geçen Suriyeli grupların önü rejim askerleri tarafından kesildi. TSİ 06.00'dan sonra geçişlerine izin verilen Halepli vatandaşlar, İdlib'e doğru hareket etti.

BM: Plana dahil değiliz

Öte yandan Birleşmiş Milletler, Doğu Halep'ten muhalif güçlerin ve sivillerin tahliyesi için yapılan planlara dahil olmadıklarını ancak bir tahliye halinde örgütün yardıma hazır olduğunu açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Bürosu'ndan (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, "(BM) kentin kuşatma altındaki bölümünden yaralı, hasta ve korunmaya muhtaç sivillerin kendi istekleriyle ve güven içinde tahliye edilmelerini kolaylaştırmaya hazırdır" denildi.

Türkiye 80 bin kişilik çadır kent kuracak

Ateşkese arabulucuk eden Türkiye, Halep'i terk etmesi beklenen 80 bin sivili barındırmak için hazırlık yaptığını duyurdu. Açıklamayı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptı.