-Suriye ile Arap birliği, reformlar üzerinde uzlaştı BEYRUT (A.A) - 10.09.2011 - Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ülkedeki olayları sona erdirme konusunda bir dizi önlemler üzerinde uzlaşma sağladıklarını bildirdi. Şam'da Esad ile bugün bir araya gelen El Arabi, Kahire'ye dönüşünde gazetecilere görüşmesi hakkında açıklama yaptı. El Arabi, üzerinde uzlaştıkları önlemleri, Suriye'de 5 aydır devam eden olayları görüşmeye hazırlanan Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarına sunacağını söyledi. ''Ulusal uzlaşı temelinde her bireyi kapsayacak bir açık ulusal diyaloğun önemi üzerinde durdum'' diye konuşan El Arabi, alınacak önlemlerin detayları hakkında bilgi vermekten kaçındı. El Arabi, '' Başkan Esad'a Suriye'nin şu andaki krizden çıkması için başlangıç noktasının reformlar olduğunu söyledim'' diye konuştu. Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanları, iki hafta önce Suriye'ye ''çok geç olmadan'' şiddeti durdurma konusunda çağrı yapmıştı. Arap Birliği 13 Eylül'de tekrar toplanarak, Suriye konusunu görüşecek.