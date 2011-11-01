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Dünya

Suriye ile Arap Birliği anlaştı BEYRUT (A.A)

01 Kasım 2011 21:15

-Suriye ile Arap Birliği anlaştı BEYRUT (A.A) - 01.11.2011 - Suriye devlet televizyonu, ülkede 7 aydır süren karışıklığa son vermek için bir çözüm bulma konusunda Arap Birliği ile nihai anlaşmaya varıldığını duyurdu. Suriye devlet televizyonunun haberinde, Suriye'deki durumla ilgili olarak Arap Birliği ile Suriye arasında nihai anlaşmaya varıldığı, resmi açıklamanın yarın Arap Birliği'nin merkezinin bulunduğu Kahire'de yapılacağı kaydedildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la 27 Ekim'de görüşen Arap Birliği heyeti, Şam yönetiminin ülkede 7 aydır devam eden krizi bitirme konusunda istekli olduğunu bildirmişti. Arap Birliği, Suriye'deki durumu görüşmek üzere önceki hafta Kahire'de olağanüstü gündem maddesiyle toplanmış, Suriye yönetimine ay sonuna kadar askeri operasyonlara son vermesi, tutukluları serbest bırakması ve muhalefetle diyalog başlatması çağrısında bulunmuştu.

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