Suriye için yapılacak uluslararası toplantıya İran da davet edildi

ABD’li yetkililer, Suriye’de dört yılı aşkın süredir devam eden iç savaşı çözüme kavuşturmaya yönelik uluslararası toplantılara Tahran yönetimin davet edildiğini söyledi.

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla AP haber ajansına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer davetin Rusya tarafından İran’a iletildiği bilgisini veren yetkililer, İran’ın şu aşamada davete yanıt vermediğini dile getirdi.

Kirby de doğruladı



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Avusturya’nın başkenti Viyana'da Suriye'deki krize siyasal çözüm bulunması için gerçekleştireceği görüşmelere "önemli müttefikler"in katılacağını belirtti. Kirby, İran'ın da bu görüşmelere davet edilmesinin beklediklerini söyledi.

Suriye’nin geleceğine ilişkin son toplantı yine Viyana’da Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nun da katılımıyla ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistandışişleri bakanları arasında yapılmıştı. Bir sonraki görüşmelerin perşembe günü yine Viyana’da yapılması bekleniyor.

Görüşmelere dört ülkenin yanı sıra bu kez Almanya, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Birleşik Arap Emirliklerinin de katılması bekleniyor.

Suudiler karşıydı



ABD yönetimi, İran’ın uluslararası toplantılara katılma ihtimalini bir süredir göz önünde bulundururken, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu ABD’nin bazı müttefikleri buna karşı çıkıyordu.