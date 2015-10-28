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Dünya

Suriye için yapılacak uluslararası toplantıya İran da davet edildi

Davetin Rusya tarafından İran'a iletildiği, Tahran'ın davete yanıt vermediği aktarıldı

28 Ekim 2015 10:56

ABD’li yetkililer, Suriye’de dört yılı aşkın süredir devam eden iç savaşı çözüme kavuşturmaya yönelik uluslararası toplantılara Tahran yönetimin davet edildiğini söyledi.

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla AP haber ajansına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer davetin Rusya tarafından İran’a iletildiği bilgisini veren yetkililer, İran’ın şu aşamada davete yanıt vermediğini dile getirdi.

Kirby de doğruladı


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Avusturya’nın başkenti Viyana'da Suriye'deki krize siyasal çözüm bulunması için gerçekleştireceği görüşmelere "önemli müttefikler"in katılacağını belirtti. Kirby, İran'ın da bu görüşmelere davet edilmesinin beklediklerini söyledi.

Suriye’nin geleceğine ilişkin son toplantı yine Viyana’da Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nun da katılımıyla ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistandışişleri bakanları arasında yapılmıştı. Bir sonraki görüşmelerin perşembe günü yine Viyana’da yapılması bekleniyor.

Görüşmelere dört ülkenin yanı sıra bu kez Almanya, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Birleşik Arap Emirliklerinin de katılması bekleniyor.

 

Suudiler karşıydı


ABD yönetimi, İran’ın uluslararası toplantılara katılma ihtimalini bir süredir göz önünde bulundururken, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu ABD’nin bazı müttefikleri buna karşı çıkıyordu.

 

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