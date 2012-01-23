-Suriye için Ulusal Birlik Hükümeti çözümü KAHİRE (A.A) - 23.01.2012 - Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısından Suriye'de Ulusal Birlik Hükümeti kurulması ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın görevini yardımcısına devretmesi kararı çıktı. Suriye'de bulunan Arap Birliği gözlemci heyetinin raporlarını inceleyen Arap Birliği dışişleri bakanları, Suriye'de 2 ay içerisinde Ulusal Birlik Hükümeti kurulmasını, Esad'ın görevini yardımcısına devretmesini ve Suriye'de demokratik bir geçiş süreci için erken seçim yapılmasını istedi. Kararda ayrıca iç güvenlik güçlerinin rehabilitasyonu konusunda kurulacak Ulusal Birlik Hükümetine destek verileceği kaydedildi. Katar Başbakanı Hamad Bin Casım toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye içerisindeki şiddetin soruşturulma sürecini Ulusal Birlik Hükümetinin yürüteceğini ve soruşturmalardan sorumlu olacağını açıkladı. Casım, Suriye'deki siyasi geçiş süreci konusunda Birleşmiş Milletler'den destek isteneceğini de kaydetti. Arap Birliği kaynakları, Suriye için gelinen noktanın Yemen'deki sürece benzediğini, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yemen'e önerdiği geçiş sürecinin bir benzerinin Suriye için önerildiğini ileri sürdüler.