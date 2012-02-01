‘Suriye için Türkiye’ye para veriyorlar’

T24 - İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Katar yönetiminin Suriye’ye sorun yaratması için Türkiye’ye milyarlarca dolar maddi yardımda bulunduğunu öne sürdü.





İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, çarpıcı bir iddia ortaya attı.



Fars ajansına demeç veren Yahya Rahim Safevi, Katar yönetiminin Suriye’ye karşı Türkiye’ye para yardımı yaptığını iddia etti.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Safevi şu ifadeleri kullandı:



“ABD, bölgedeki gelişmelerin İran’a karşı, kendi çıkarları doğrultusunda olması için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar için rol vermiş. Bazı raporlara göre, Katar yönetimi Ankara’ya Suriye’ye sorun çıkarması için milyarlarca dolar yardım etmiş.”