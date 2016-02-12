Suriye için temkinli iyimserlik

Uluslararası Suriye Destek Grubu, Suriye'de bir hafta içinde silahların susması ve abluka altındaki

kentlere hızla insani yardım ulaştırılması konusunda anlaştı. Münih Güvenlik Konferansı

çerçevesinde yapılan görüşmelerin ardından varılan uzlaşmayla ilgili açıklamayı ABD ve Rusya

dışişleri bakanları John Kerry ve Sergey Lavrov yaptı. Ancak varılan anlaşmada Rus savaş

uçaklarının bombardımanının durması ya da tam ateşkes konusu yer almadı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry düzenlenen basın toplantısında Münih'te varılan anlaşmanın

şimdilik kağıt üstünde olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzdeki birkaç gün

içinde ihtiyacımız olan,

sahadaki eylemlerdir. Siyasi dönüşüm olmadan barışı sağlamak mümkün değil” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını durdurmayacağını

belirterek, silah bırakmanın IŞİD ile El Kaide bağlantılı El Nusra'ya karşı geçerli olmayacağını

vurguladı.

Cenevre'deki barış görüşmelerine bir an önce kaldığı

yerden devam edilmesi gerektiğini belirten

Lavrov, bu görüşmelere tüm muhalif grupların katılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye: Önemli bir fırsat

Türkiye varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun yayımladığı bildirinin Suriye'deki sorunun çözümü yolunda

önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Çavuşoğu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Önemli olan

bu fırsatın kullanılması, hava saldırılarının durdurulması, sivillerin hedef alınmaması ve insani

erişimin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Suriye'nin en önemli muhalif grubu olan Yüksek Müzakere Komitesi de kararlaştırılan kısmi ateşkesi

memnuniyetle karşıladığını, ancak söz yerine uygulama görmek istediklerini açıkladı.

Komite,

Cenevre'deki müzakerelere katılmadan önce anlaşmanın etkinliğini görmek istediklerini de bildirdi.

Anlaşma ateşkes için BM himayesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını ve grubun eş

başkanlığını

ABD ve Rusya'nın üstlenmesini öngörüyor. Bildiride

abluka altında durumu en acil yerlere insani

yardımın hızla ulaştırılması ve bunun ülke çapında sürekli yardımın sağlanması için bir ilk adım

olması öngörülüyor.