Suriye için savaş gemilerini gönderen ülkeler Akdeniz'e demir attı

Suriye'deki iç savaşın artık uluslararası bir kriz haline dönüşmesi ülkeleri, savaş ve önlem alma açısından harekete geçirmeye devam ediyor. Rusya ve ABD donanmalarının en güçlü amiral gemilerini Akdeniz'e konuşlandırdı. Özellikle Rusya'nın Suriye'ye askeri olarak yerleşmesi, bölgede askeri bir gerilim hattı oluşturmuş durumda.

Radikalin haberine göre; özellikle Akdeniz'de, Soğuk Savaş yıllarında dahi görülmemiş bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Son olarak Rusya'nın S-300 füze sistemlerine benzer bir savunma sistemine sahip Moskova gemisini Anamur'un karşısında Türkiye'nin karasularının sınırına yerleştirmesi gerilimi daha da tırmandırıyor.

Moskova, Rusya'nın muharip gücü en yüksek gemilerinden. Daha önce Osetya ve Abhazya krizi nedeniyle Karadeniz'de bulunan Moskova, Ukrayna'daki çatışmalarda da yine aktif rol oynamıştı. Rusya bu ağır topunu, Türkiye'nin SU-24 uçağını düşürmesinden sonra Akdeniz'de tam sınıra konuşlandırdı.

Kimin kaç gemisi var?

Bunun dışında Suriye açıklarında ve Kıbrıs'ın güneyinde ABD ve Rus savaş gemileri ve denizaltılar mevzilendi. Akdeniz'de halihazırda Rusya'ya ait 8 savaş gemisi bulunuyor. Türk savaş gemisi sayısı 4. İki Amerikan ve bir Fransız ile birlikte 8 Rus, 7 NATO savaş gemisi birbirini kolluyor. Rus savaş gemilerinin üçü, ana çıkarma gemisi. Rus gemileri, Suriye’nin Tartus limanında bulunan, Rusya’nın Ortadoğu ve Akdeniz’deki tek askeri üssü kanalıyla Suriye’deki Rus varlığına silah ve diğer malzeme sağlıyor. Ayrıca 1 kruvazör, 1 hücumbot, 2 destek gemisi ve bir tanker ile Rus savaş gemisi sayısı 8’e ulaşıyor.

Denizdeki bu hareketliliğin yanında Suriye'nin Akdeniz'e açılan deniz üssü Lazkiye'de de Rus yapımı MIG-29 jetlerine, SAM füzelerine ek olarak bir kaç hafta içinde Su-24, Su-25, Su-30 ve Su-34 modelinde en az 34 Rus jeti daha konuşlanmış durumda.

Yani krizin merkez üssü Suriye olsa da Akdeniz şu anda tam bir ateş çemberinde.