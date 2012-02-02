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Dünya

Suriye için BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 00:50

-Suriye için BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye, Suriye yönetiminin kendi halkına uyguladığı şiddetin yol açtığı can kayıplarının giderek artmasından büyük kaygı duyduğunu belirterek, bu çerçevede BM Güvenlik Konseyi'nin, Suriye'deki durum üzerine ciddiyetle eğilmesi ve bu vahim gidişatın durdurulması için Suriye yönetimine gerekli mesajı vermesinin beklendiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Suriye yönetiminin kendi halkına uyguladığı şiddetin ve bunun yol açtığı can kayıplarının giderek artmasından büyük kaygı duyuyoruz'' denildi. Açıklamada, gelinen aşamada, ülkedeki şiddet ve güvensizlik ortamının, Arap Birliği Gözlem Misyonu'nun faaliyetlerini askıya almaya mecbur bırakacak boyutlara ulaştığına işaret edildi. Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi: ''Suriye halkının huzur ve emniyeti ile bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin güvence altına alınması ayrıca, Suriye'de barışçıl siyasi değişim sürecinin önünün açılması için tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi artık ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi'nin, Arap Birliği ile eşgüdüm ve istişare içinde, Suriye'deki durum üzerine ciddiyetle eğilmesi ve bu vahim gidişatın durdurulması için Suriye yönetimine gerekli mesajı vermesi beklenmektedir.''

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