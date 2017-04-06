Suriye için 9 milyar 700 milyon yardım sözü

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Brüksel'de ortaklaşa düzenlediği uluslararası donörler konferansında Suriye için sadece bu yıl için 6 milyar dolar, 2018 - 2020 yılları arasında ise 3 milyar 730 milyon dolar yardım sözü verildi. Geçen yıl Londra'da yapılan donörler konferansında ise 2020 yılına kadar 12 milyar dolar yardım sözü verilmişti.

AB'nin İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Christos Stylianides dün konferansta yaptığı konuşmada, verilen yardım sözlerinin somut bir dayanışma göstergesi olduğunu belirterek "Konferansımız güçlü bir mesaj gönderiyor, Suriyelileri hayal kırıklığına uğratmıyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak Stylianides, yardımların yeni mi yoksa geçen yıl Londra'da karar verilen miktara dahil olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Konferansta 2017 için gereken rakamın 8 milyar dolar olduğunu belirten BM yetkilileri, söz verilen yardımların akışında gecikme olduğunu ve bu yüzden komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilere yardımların aksadığı eleştirisini getirdi.

İdlib saldırısı

Brüksel’de yapılan ve 70 ülkenin temsilcilerinin katıldığı konferans sırasında Suriye'nin İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına kimyasal gaz kullanıldığı iddia edilen ve en az 86 kişinin öldüğü saldırı meydana geldi. Saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi dün olağanüstü toplandı, ancak toplantı sonuçsuz kaldı.

Suriye'deki kimyasal gaz saldırısının kınanması ile ilgili ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan karar tasarısının oylanması Rusya'nın veto tehdidi nedeniyle ertelendi. Karar tasarısının bugün oylamaya sunulması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise İdlib saldırısı ile ilgili Brüksel'deki konferansta yaptığı açıklamada, "Dün meydana gelen korkunç olay maalesef Suriye'de savaş suçlarının devam ettiğini gösteriyor” dedi. Guterres, konferansın uluslararası toplumu biraraya getirip Suriyelilere umut olduğunu söyledi.

Brüksel'deki konferansın katılımcılarından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da "korkunç saldırıyı görmezden gelmenin mümkün olmadığını” söyledi ve saldırıdan Şam yönetimini sorumlu tuttu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/SSB/HS