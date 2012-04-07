'Suriye için 10 Nisan'a kadar bekleyeceğiz, Annan elini sıkı tutmalı'

Başbakan Tayyip Erdoğan, BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın Şam yönetimine şiddeti durdurması için verdiği son tarih olan 10 Nisan salı gününden sonra, konuyla ilgili adımların atılacağını söyledi.

Suriye konusunun Çin ziyaretinde de gündeme geleceğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Özellikle dış politika konusunda Suriye bu ziyaretimizin öncelikli konularında bir tanesi. Bu konu orada da görüşülecek. Şu anda ülkemize gelen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 24 bini buldu ve artarak devam ediyor. Tedbirlerimizi alıyoruz kapılarımızı kapatmak gibi bir düşüncemiz yok.

'Annan elini sıkı tutmalı'

BM'nin elini daha sıkı tutması lazım. Özellikle Kofi Annan'ın elini çok ama çok sıkı tutması lazım. Vermiş olduğu son tarih olan 10 Nisan'ı yakından takip etmesi lazım. Biz de 10 Nisan'dan sonra bu konudaki adımlarımızı atacağız. Annan'ın verdiği son tarih olan 10 Nisan'ı yakın takibe alması gerekiyor. 10 Nisan'a kadar bu süreci takip edeceğiz ve 10 Nisan'dan sonra atacağımız adımları ortaya koyacağız."

CHP ve BDP'ye itibar etmeyin

Erdoğan konuşmasında Uludere saldırısı ve soruşturma sürecine de değindi. 'Süreci bulandıranlar olduğunu' söyleyen Erdoğan,"Bunlara prim vermezsek, prim vermezseniz iyi olur. Gerek CHP'nin gerek BDP'nin açıklamalarına pek itibar etmezseniz faydalı olur" diye konuştu.

27 yıl sonra ilk

Erdoğan Çin'e gerçekleştireceği ziyaretin ayrıntılarını ise şöyle anlattı:

"27 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaret, ikili ilişkilerimiz için ayrı bir önem taşıyor. Ziyaretime Sincan Uygur özerk bölgesinin başkenti Urumçi'den başlayacağım. Daha sonra başkent Pekin ve ardından Şangay'la son bulacak."