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Dünya

Suriye hükümetini protesto eden yardım kuruluşları BM ile işbirliklerini sonlandırdı

73 Suriyeli yardım kuruluşu, insani yardımların dağıtılması konusunda yönlendirme yapılmasına tepki gösterdi

09 Eylül 2016 21:36

İnsani yardımların dağıtılması konusunda Suriye hükümetiyle birlikte çalışılmasını protesto eden 73 Suriyeli yardım kuruluşu, Birleşmiş Milletler’le işbirliğini sonlandırdıklarını duyurdu.

Suriye hükümetinin yardım sevkiyatlarını engellediğini iddia eden yardım kuruluşları, BM'nin Türkiye'deki Acil Yardım Ofisi'ne gönderdikleri mektupta, “Suriye yönetiminin Şam merkezli BM yardım kuruluşları ile onların ortaklarına önemli ölçüde nüfuz ettiğini çok sayıda kuruluş anlamış bulunmaktır“ ifadelerine yer verdi.

BM‘nin yardım sevkiyatlarına ilişkin bilgi alışverişini içeren programdan ayrılma kararı aldıklarını açıklayan gruplar, ‘siyasi yönlendirmenin olmadığı’ yeni bir program kurmak istediklerini ifade etti.
 

 

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