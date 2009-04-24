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Dünya

Suriye hükümetinde 6 bakan değişti

24 Nisan 2009 00:41

Suriye hükümetinde aralarında içişleri ve adalet bakanlarının da bulunduğu 6 bakan değişti.

Resmi Sana ajansının bildirdiğine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın imzaladığı kararnameyle, İçişleri Bakanı General Bessam Abdülmecit'in yerine istihbarat teşkilatının başkentten sorumlu yetkilisi Said Sammur atandı.

Sana ajansı, Ahmed Yunus'un Adalet, Rıza Said'in Sağlık, Tamer El Hice'nin Yerel Yönetim, Mansur Azzam'ın Devlet Başkanlığı İşleri ve Kevkeb El Sabah Daye'nin Çevre bakanlıklarına atandıklarını duyurdu.

Suriye resmi ajansı, Eylül 2003'te kurulan Başbakan Muhammed Naci Otri hükümetindeki altıncı değişikliğin nedenini belirtmedi.

Kabine değişikliği sırasında eski Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığı ikiye ayrıldı.

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