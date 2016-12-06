Suriye hükümeti ateşkes için şart koydu

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ancak bütün isyancılar Halep'ten çekildiği takdirde ateşkesin onaylanacağı belirtildi. İsyancıların kenti terk etmesini öngörmeyen her türlü ateşkes planının kesinlikle reddedileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin Halep'in doğusundaki vatandaşlarını teröristlerin elinde rehine olmasına izin vermeyeceği” vurgulandı. Şam'ın, bu vatandaşların kurtarılması için her türlü çabayı göstereceği belirtildi.

Rusya ve Çin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sunulan ve Halep'e insani yardım ulaştırılması için yedi günlük ateşkes öngören planı veto etmişti. Rusya, bu ateşkesin isyancı grupların güç kazanmasına yarayacağını savunmuştu.

Görüşmeler iptal

Öte yandan, ABD ile Rusya Halep'in doğusunda isyancıların çekilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan müzakereler iptal edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada, Washington'ın çarşamba günü uzmanların katılmasının planladığı toplantıya gelmeyeceğini belirterek, ABD'yi suçladı.

Tass haber ajansının haberine göre, Lavrov, "ABD aniden bazı belgeler üzerinde çalışmaları gerektiğini söyleyerek, toplantıya katılmayacağını bildirdi” dedi. Lavrov, ABD'nin yeniden yapılanmaları için Esad karşıtı gruplara zaman tanımak istediğini savundu. Lavrov, "Halep'i kim gönüllü terk etmezse, yok edilir” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün yaptığı açıklamada ise Cenevre'de ABD ve Rus uzmanların çarşamba günü bir araya gelerek, Halep'ten isyancıların çekilmesini müzakere edeceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de, Moskova ile isyancı gruplar arasında ateşkes ve silahlı isyancıların Halep'ten çekilmesi için yapılan görüşmeler de sonuçsuz kalmıştı.

Suriye hükümetine bağlı birlikler, geçtiğimiz günlerde Halep'in doğusunun büyük bölümünde kontrolü sağlamıştı.

Suriye hükümeti, liderleri Beşar Esad'a karşı gelen silahlı her grubu terörist olarak değerlendiriyor. Bunlar arasında ABD, Türkiye ve Körfez ülkelerinin desteklediği grupların yanı sıra radikal İslamcı militanlar da bulunuyor.

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Reuters/AFP/dpa, JD/GA