Suriye helikopterlerinde İtalyan teknolojisi kullanılmış

Wikileaks’in Suriye hakkında yayımladığı en son belgelerde yer alan bilgiler, İtalyan bir savunma şirketinin Esad rejimine teknolojij donanım gönderdiğini ortaya koydu.

İtalya’nın L’Espresso dergisinde yer alan habere göre, savunma teknolojileri üreten Finmeccanica şirketi, Şubat 2012’ye kadar Suriye polisine gelişmiş iletişim sistemleri sağlıyordu.

Derginin Wikileaks belgelerindeki bilgilere dayandırdığı haberinde, Finmeccanica’nın Selex Elsag birimi, Suriyeli yetkilikere, polis, ordu ve acil müdahale ekipleri tarafından kullanılan Tetra mobil iletişim donanımı satıyordu. Aynı donanım ayrıca Suriye’deki çeşitli kurum ve örgütlere de satıldı.

Tetra sisteminin, araçlardan ve helikopterlerden güvenli, şifreli iletişim yapılmasını sağladığına dikkat çeken L’Espresso, söz konusu teknolojinin sivil ve askeri alanda kullanılabildiğini belirtti. Finmeccanica’nın ise sattığı donanım hakkında, “sadece sivil kullanım için tasarlandığını” açıkladığı ifade edildi.

Finmeccanica açıklamasında, “Tetra teknolojisinin sadece acil durum ekiplerinin kullanımı için tasarlandığını ve bu amaçla üretildiğini” savundu. Şirket aynı zamanda, Tetra sisteminin Suriye’ye Selex Elsag tarafından yapılan satışının tamamen kanunlara uygun bir şekilde ve Suriye’deki çatışmaların başlamasından önce gerçekleştirildiğini belirtti.



Anlaşma dört yıl önce yapıldı



L’Espresso, Suriyeli yetkililerin Tetra teknolojisini almak için Finmeccanica ile ilk olarak 2008’de anlaşma imzaladıklarını, ancak 50 milyon dolara yapılan anlaşmanın kapsamındaki siparişleri bir yıl sonra güvenlik güçleriyle isyancı güçler arasındaki çatışmaların artması üzerine artırdıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), Suriye hükümetini hedef alan kapsamlı yaptırımları hayata geçirirken, İtalya hükümeti de bağlı olduğu birliğin tavrını benimseyerek Beşşar Esad rejiminin bugüne dek isyanları bastırmak için gerçekleştirdiği eylemleri kınadı.

L’Espresso, Wikileaks’in Suriye’ye ait e-posta yazışmalarından elde ettiği bilgiye göre, Selex’in Yunanistan’ın Intracom-Telecom firmasının Suriye kolu üzerinden 500 radyo seti sattığını belirtti. Söz konusu şirket aracılığıyla, satılan donanımlar Mayıs 2011’de başkent Şam’daki polise ulaştırıldı. Teslimat, Şam’ın Mudamia mahallesinde gerçekleştirildi.



Suriye talebini artırdı



Suriyeli yetkililerin yaptığı e-posta yazışmalarına göre, Temmuz 2011’de Tetra donanımının siparişi yüzde 25 arttı. Selex, bu talebi değerlendireceğini belirtti. Ancak Suriye hükümetinin ülke çapındaki otoritesini yeniden sağlamak için güvenlik önlemlerine girişmesi, bu süreçte Tetra donanımının nakliyatının ertelenmesine neden oldu.

L’Espresso, Wikileaks’in ele geçirdiği en yeni e-posta yazışmalarına göre, Selex biriminin en son Şubat 2012’de Suriye’ye donanım gönderdiğini belirtti. Donanımlar, Intracom-Telecom'un Suriye’deki bürosunda çalışan teknisyenleri eğitmek için kullanıldı. Eğitimin, Tetra’nın helikopterlerdeki kullanımı için verildiği öğrenilirken, dergi bu helikopterlerin askeri mi yoksa sivil kullanıma mı hizmet ettiğini belirtmedi.