Suriye helikopterleri Türkiye sınırında

Suriyelilerin, Türkiye'ye kaçışları hızla devam ederken bugün öğle saatlerinde komşu ülkenin savaş helikopterlerinin sınıra yakın bölgede uçuş yapması dikkat çekti.

Türkiye'nin sınır köylerinde gözle görülen hava hareketliliği yaklaşık 15 dakika sürdü. Bazen ikili bazen de ayrı ayrı sınırda uçan helikopterden daha sonra dağları aşarak gözden kayboldu.

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Beşar Esad yönetiminin İdlib kentine bağlı Teftenaz, Binniş, Tevvam, Hezan, Kille ve Zerdena köylerini havadan ve karadan bombaladığını iddia etti. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne bağlı Kavalcık, Bükülmez ve Kuşaklı köylerinden Türkiye'ye geçen Suriyeliler ise, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki kamplara gönderildi.