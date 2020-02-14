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Dünya
BBC Türkçe

Osmanlı'dan bugüne Suriye-Türkiye ilişkileri; Suriye hangi koşullarda kuruldu?

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ anlattı

14 Şubat 2020 14:43

Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa mandası dönemleri, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sınırın çizilmesi, İskenderun meselesi, 1980'lere ve 90'lara damgasını vuran su ve PKK krizleri, 2000'lerdeki sıcak ilişkiler ve Arap Baharı sonrası kopuş...

1516'da Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na katılan Suriye topraklarının günümüze kadar uzanan tarihini ve Türkiye ile ilişkilerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ anlattı.

Video: Esra Yalçınalp
Grafikler: Mesut Ersöz

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