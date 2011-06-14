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SURİYE GÜNDEMİYLE TOPLANDILAR  ANKARA (A.A)

14 Haziran 2011 01:02

-SURİYE GÜNDEMİYLE TOPLANDILAR  ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Arap ülkelerindeki, özellikle Suriye'deki son gelişmeler Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan bir toplantıda ele alındı.  AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bugün Dışişleri Bakanı Davutoğlu başkanlığında Dışişleri Bakanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Davutoğlu'nun yanı sıra MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bakanlık üst düzey yetkilileri, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Süleyman İnan Özyıldız katıldı. Toplantıda Suriye ile ilgili son gelişmeler çerçevesinde Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yönelik çalışmalar ve Hatay'daki son durum ele alınarak, genel bir durum değerlendirmesi yapıldı. Bölgedeki Türk büyükelçilikleri ile daha yakın bir danışma içinde olunulması da kararlaştırıldı. Bu arada Davutoğlu'nu seçimlerde elde ettiği başarı için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanı ve üst düzey yetkilisi arayarak kutladı. Arayanlar arasında Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westervelle, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Irak Maliye Bakanı Rafi El İsavi bulunuyor.  Danimarka ve Finlandiya dışişleri bakanlarının da kutlama için aradığı ancak Davutoğlu'na ulaşamayınca SMS attıkları öğrenildi.

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