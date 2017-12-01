Suriye görüşmeleri 15 Aralık'a uzatıldı

Suriye'de altı yıldan uzun süredir devam eden savaşın son bulması için Birleşmiş Milletler öncülüğünde İsviçre’nın Cenevre kentinde yürütülen görüşmeler 15 Aralık’a kadar uzatıldı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre salı günü başlayan barış görüşmelerinin 15 Aralık'a kadar devam etmesine karar verildi.

2016 yılında başlayan ve Cenevre Görüşmeleri olarak da bilinen barış müzakerelerinin sekinci turuna başkanlık yapan de Mistura, görüşmelerde yeni anayasa, BM tarafından denetlenecek meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşüleceğini söyledi.

De Mistura ayrıca en az 400 bin cana mal olan savaşın bitmesinin ardından "Suriye’nin nasıl olacağına dair ortak bir vizyonun” oluşmasına vesile olacak "12 adım”dan bahsetti, ancak bu adımların ne olduklarına dair detay vermedi.

Esad'ın geleceği ne olacak?

BM temsilcisi, iki gündür devam eden görüşmelerde iki taraf için de sıcak bir konu olan başkanlık mevzusunun henüz görüşülmediğini aktardı.

Suriye muhalefeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın savaşın bitmesinin ardından ülkeyi yönetmesine karşı çıkarken Esad ve destekçileri savaşın ardından seçimlerin yapılmasına ve kararı halkın karar vermesine sıcak bakıyor.

Görüşmeler devam edecek

De Mistura, Suriye hükümetini temsilen Cenevre'ye gelen yetkililerin hafta sonunda “danışmak ve tazelenmek için” ülkelerine geri dönebileceklerini belirtti.

Cenevre'de devam eden görüşmeleri de Mistura, Suriye hükümeti yetkilileri ile Suriye muhalefetinin delegasyonu arasında mekik dokuyarak yürütüyor. Daha önceki görüşmelerde taraflar genelde görüşmelerin yapıldığı binaya aynı anda bile girmezken, de Mistura şu anda yürütülen görüşmelerde tarafların sadece binada aynı anda binada olmadıklarını, aynı zamanda birbirlerinden "sadece beş metre uzak" olan odalarda olduklarını söyledi.

De Mistura "Bu görüşmeler çok yakın, paralel görüşmelerdi" dedi.

Suriyeli iki tarafın arasında eski görüşmelere kıyasla "ciddi ve profesyonel” bir atmosfer olduğunu belirten de Mistura, tarafların birbirlerine olan güvensizliğin görüşmeler için "en büyük engel” olduğunu ifade etti.

Reuters/AP/AFP/DÇ/HS

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