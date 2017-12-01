T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriye görüşmeleri 15 Aralık'a uzatıldı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre’de sekizincisi gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinin 15 Aralık tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

01 Aralık 2017 03:01

Suriye'de altı yıldan uzun süredir devam eden savaşın son bulması için Birleşmiş Milletler öncülüğünde İsviçre’nın Cenevre kentinde yürütülen görüşmeler 15 Aralık’a kadar uzatıldı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre salı günü başlayan barış görüşmelerinin 15 Aralık'a kadar devam etmesine karar verildi.

2016 yılında başlayan ve Cenevre Görüşmeleri olarak da bilinen barış müzakerelerinin sekinci turuna başkanlık yapan de Mistura, görüşmelerde yeni anayasa, BM tarafından denetlenecek meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşüleceğini söyledi.

De Mistura ayrıca en az 400 bin cana mal olan savaşın bitmesinin ardından "Suriye’nin nasıl olacağına dair ortak bir vizyonun” oluşmasına vesile olacak "12 adım”dan bahsetti, ancak bu adımların ne olduklarına dair detay vermedi.

Esad'ın geleceği ne olacak?

BM temsilcisi, iki gündür devam eden görüşmelerde iki taraf için de sıcak bir konu olan başkanlık mevzusunun henüz görüşülmediğini aktardı.

Suriye muhalefeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın savaşın bitmesinin ardından ülkeyi yönetmesine karşı çıkarken Esad ve destekçileri savaşın ardından seçimlerin yapılmasına ve kararı halkın karar vermesine sıcak bakıyor.

Görüşmeler devam edecek

De Mistura, Suriye hükümetini temsilen Cenevre'ye gelen yetkililerin hafta sonunda “danışmak ve tazelenmek için” ülkelerine geri dönebileceklerini belirtti.

Cenevre'de devam eden görüşmeleri de Mistura, Suriye hükümeti yetkilileri ile Suriye muhalefetinin delegasyonu arasında mekik dokuyarak yürütüyor. Daha önceki görüşmelerde taraflar genelde görüşmelerin yapıldığı binaya aynı anda bile girmezken, de Mistura şu anda yürütülen görüşmelerde tarafların sadece binada aynı anda binada olmadıklarını, aynı zamanda birbirlerinden "sadece beş metre uzak" olan odalarda olduklarını söyledi.

De Mistura "Bu görüşmeler çok yakın, paralel görüşmelerdi" dedi.

Suriyeli iki tarafın arasında eski görüşmelere kıyasla "ciddi ve profesyonel” bir atmosfer olduğunu belirten de Mistura, tarafların birbirlerine olan güvensizliğin görüşmeler için "en büyük engel” olduğunu ifade etti.

Reuters/AP/AFP/DÇ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeTemsilcisi StaffanMistura CenevreAralıkBirleşmiş MilletlerCenevreAralık&rsquo;aMistura&rsquo;nınCenevre GörüşmeleriMisturaSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad&rsquo;ınEsadMistura SuriyeWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24