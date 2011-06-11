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Dünya

SURİYE GİRİŞLERİ TANKLARLA KAPATTI BEYRUT (A.A)

11 Haziran 2011 14:25

-SURİYE GİRİŞLERİ TANKLARLA KAPATTI BEYRUT (A.A) - 11.06.2011 - Suriye güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Cisr Eş Şuğur kasabasının girişlerini kapattığı bildirildi. AP ajansının haberinde, kasabanın girişlerinin tanklarla kapatıldığı belirtildi. Suriye devlet televizyonu da ordu birliklerinin Cisr Eş Şuğur'daki "silahlı grupların" bazı liderlerini gözaltına aldığını duyurdu. Suriye ordusu, bölgede faaliyet gösteren "silahlı grupların" 120'den fazla asker ve güvenlik gücü mensubunu öldürdüğünün belirtilmesinden sonra kasabada operasyon başlatmıştı. Suriye genelinde Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı dün düzenlenen gösterilerde 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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