Suriye Enformasyon Bakanı: Askeri çözümden başka yol yok

Suriye Enformasyon Bakanı Ümran el Zubi, Suriye ordusunun, cihatçı militanların Suriye’de elde ettikleri bütün bölgeleri geri almada ısrarcı olduğunu, tehlikeler, tehditler ve coğrafyaya göre savaş şartlarının dayattığı öncelikler gereği hareket ettiklerini belirtti.

Suriye Televizyonu'na konuşan Zubi, kaos ve bölünmelerin “İsrail” çıkarına aktığını, koalisyon güçlerinin de IŞİD militanlarının Suriye toprakları üzerindeki hareketlenmelerinin çoğunu göz ardı ettiğini, askeri yönden değeri olmayan hedefler seçtiğini, bölgede ABD projesine yardımı olan hedefler seçtiğini ve amaçlananın İsrail’in 100 yıl sonraki güvenlik çemberini oluşturmak olduğunu söyledi.

Son bir ay içerisinde ülke savunması için nitelikli bir değişikliğin yaşandığını ifade eden Zubi, binlerce genç kadın ve erkeğin tüm illerde ulusal savunma güçlerine katılmalarının, Suriyelileri korkuttuklarına bel bağlayan teröristlerin hesaplarında olmadığını bildirdi.

Bakan, cihatçı örgütlerin Suriyelileri tehdit etmek için Müslüman ve Hıristiyanların dini pozisyonlarını sosyal medya ve uydu kanallarında istismar ettiğini ancak Halep, Haseke ve Süveyda’da başarısız olduklarını, El Cezire, El Arabiyya ve diğer kanalların reklam yaptıklarının aksine mağlubiyet yaşadıklarına işaret etti.

Zubi; Halep halkının kentlerinde silahlı terör örgütlerin cirit atmasına izin vermeyeceklerini belirtirken, Erdoğan, AKP hükümeti ve terörizmin düşeceğini vurguladı.

Uzun süre Suriye'de siyasi çözüm çerçevesinin arandığına, Cenevre görüşmelerinin bu nedenle yapıldığına dikkat çeken Zubi, gelinen noktada IŞİD, Nusra Cephesi ve Fetih Ordusu gibi terörist örgütlerle askeri çözümden başka çözüm olmadığını vurguladı.