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Dünya

Suriye dövizi yasakladı

İç savaş yüzünden ekonomisi çökmeye başlayan Suriye'de, önlem olarak döviz ile ticaret yasaklandı. Yasağa uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilecek

05 Ağustos 2013 17:55

Suriye'de iki yıldır sürmekte olan iç savaş ekonomiye de çok ağır darbe vurdu. Piyasanın en büyük sıkıntısı ise döviz kurlarındaki astronomik yükselme.
 

1 dolar 200 Suriye lirası!

 
Esad yönetimine karşı ilk eylemlerin başladığı  Mart 2011'de bir ABD doları 47 Suriye lirasıydı. İki yıldır süren iç savaşın bir sonucu olarak şu an ise 1 ABD doları tam 200 Suriye lirası ediyor.
 

Ticarette döviz kullanana hapis cezası

 
Suriye hükümeti, ekonominin döviz kurundan etkilenmesini azaltmak için döviz kullanımını yasakladı. Buna göre, sattıkları mallara döviz üzerinden fiyat biçen tüccarların 10 yıla kadar hapisleri istenebilecek.
Cumhurbaşkanı Beşar Esad, dün yayımladığı kararnamede, "Her türlü ticari alışverişte veya nakit ödemelerde Suriye lirası dışında başka bir (para birimi) kullanılması yasaklanmıştır" ifadesini kullandı.
 
Bu yasal zorunluluğu ihlal eden tacirler üç yıl hapis ve yapılan işlem değerinin üç katı kadar para cezası ödeyecekler. Söz konusu işlemin değeri 5,000 doları aşarsa ağır işlerde çalışma zorunluluğu da içeren 10 yıla kadar hapis cezaları verilecek. 
Bankacılar, dolar üzerinden fiyatlandırmayı yasaklayan bir yasanın zaten yürürlükte olduğunu ancak Suriye lirasındaki büyük değer kayıpları ve oynamalar nedeniyle bu yasanın uygulanmadığını söylediler. 
Bir bankacı bu yasanın halk arasında dolara kaçışı önlemeyi amaçladığını ve bankaları etkilemediğini söyledi. 

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