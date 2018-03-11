Suriye Dışişleri'nden: Militanların kontrolündeki bölgelerde 24 ton kimyasal madde bulundu, saldırı olabilir

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, daha önce militanların kontrol ettiği bölgelerde 24 ton kimyasal madde bulunduğunu duyurdu. Mikdad, Doğu Guta’daki militanların kimyasal saldırı düzenleyip, söz konusu saldırı konusunda Suriye hükümet güçlerini suçlamaya hazırlandığını iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Faysal Mikdad, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamasında, “Batılı ülkeler sadece Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığını kanıtlamak istiyor. Biz ise büyük bir kimyasal madde üretimini tespit ettik. Bu konuda birçok kez açıklama yaptık, ancak Batı sadece teröristlere kulak vermek istiyor” diye konuştu.

Mikdad, Suriyeli uzmanların militanların daha önce kontrolünde tuttuğu bölgelerde 24 ton kimyasal madde bulduklarını da sözlerine ekledi.

Suriyeli diplomat, “Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) uzmanları Batı tarafından tayin ediliyor, onlar gerçeği bilmek istemiyor. Biz bu uzmanların doğruyu söylemediklerini açıkladığımızda ABD, onların uzman olduklarını ve bu nedenle doğruyu söylediklerini savunuyor” ifadelerini kullandı.

"OPCW, Han Şeyhun'a gelmek istemedi"

Suriye’nin OPCW uzmanlarının neden Halep’e ya da İdlib’deki Han Şeyhun’a gelmek istemedikleri sorusunu örgüte yönelttiğini, ancak gelen yanıtta bunun çok tehlikeli olacağının söylendiğini aktaran Mikdad, sözlerine şöyle devam etti: “Biz, güvenliği sağlamaya hazır olduğumuzu belirttik, hatta sözde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde güvenliklerinin sağlanması için Suudi Arabistan ya da ABD ile temasa geçmelerini önerdik, ancak onlar bunu yapmayı reddetti.”

"Doğu Guta'da militanlar kimyasal saldırı senaryosu hazırlıyor"

Mikdad, Doğu Guta’daki militanların kimyasal saldırı düzenleyip, söz konusu saldırı konusunda Suriye hükümet gülerini suçlamaya hazırlandığını belirtti.

Mikdad, “Doğu Guta’daki militanların Mesraba ve Beit Sava yerleşimlerinin arasındaki Han Eş Şari’ye kimyasal saldırı düzenleme niyetinde oldukları yönünde bilgi aldık. Heyet Tahrir el Şam teröristleri bu amaçla birkaç kadını kurban etmek ve uydurma haber yaymak istiyor. Bu ‘gösterinin’ 11 Mart’ta gerçekleşmesi bekleniyor” diye konuştu.

Suriye’nin hiçbir zaman OPCW’ye ülke topraklarında soruşturma yürütmesine olumsuz yanıt vermediğini söyleyen Mikdad, “Suriye’nin kapıları her zaman soruşturma yapan uluslararası örgütler için açık. Çeşitli soruşturma komitelerinden düzinelerce başvuru aldığımız bir gerçek. Biz bu başvuruların hiçbirini reddetmedik, Suriye’nin herhangi bir noktasına ulaşmalarını engellemedik. Fakat bunu yapmadılar. Sorun da bu zaten” ifadelerini kullandı.